12 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı? Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor? ÖSYM AÖF kayıt tarihleri...

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı? Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor? ÖSYM AÖF kayıt tarihleri...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
ABONE OL
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı? Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor? ÖSYM AÖF kayıt tarihleri...

"AÖF yaz okulu online mı, kayıtlar ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

AÖF yaz okulu sınav bilgileri 2023! 2022-2023 AÖF ya okulu kayıtları ne zaman? sorusu binlerce öğrencinin gündeminde. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, Anadolu Üniversitesi sınav tarihleri...

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu kayıtları3-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi yaz okulu 7 hafta sürecek. Eğitim tamamlandıktan sonra öğrenciler sınava alınacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA