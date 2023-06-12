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MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuç tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023
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MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuç tarihi açıklandı mı?

"MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Hal böyle olunca, MSÜ tercih sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuç tarihi açıklandı mı?

"MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuç tarihi açıklandı mı?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran'da erişime açılmıştı.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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