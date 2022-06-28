AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AUZEF bütünleme (telafi) sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
AUZEF sınav giriş belgesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF'te eğitim gören öğrenciler, bu hafta sonu gerçekleştirilecek bütünleme sınavına hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav için geri sayım başlarken, gözler sınav yerlerine çevrildi. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AUZEF bütünleme (telafi) sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri açıklandı mı? AUZEF telafi yani bütünleme sınavı 2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Telafi sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 4 oturumda gerçekleştirilecek. Bitirme sınavlarında öğrenciler bir dersin tüm ders içeriklerinden sorumludur. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AUZEF bütünleme (telafi) sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 AUZEF telafi sınavı giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Sınav yerlerinin bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri AUZEF'in https://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak belgeye erişebilecekler.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
2021-2022 AUZEF bahar dönemi bütünleme (telafi) sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yüz yüze yapılacak. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir.
Koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler bu derslerden Bütünleme sınavına girer ve sınavda başarısız olur (FF) ise ders harf notu son girdiği sınava göre belirlenir ve FF olarak kalır.
Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlememelidir.
Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler, bitirme sınavından sonra koşullu başarılı oldukları (DD) ve (DC) harf notları için Bütünleme sınavına giremez.
AUZEF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.
Açık öğretim programlarında;
Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)
Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.
Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;
Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.
Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.
Uzaktan öğretim programlarında;
Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.
Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.
Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.
Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.
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- AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AUZEF bütünleme (telafi) sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
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