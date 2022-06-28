AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri açıklandı mı? AUZEF telafi yani bütünleme sınavı 2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Telafi sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 4 oturumda gerçekleştirilecek. Bitirme sınavlarında öğrenciler bir dersin tüm ders içeriklerinden sorumludur. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AUZEF bütünleme (telafi) sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 AUZEF telafi sınavı giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Sınav yerlerinin bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri AUZEF'in https://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak belgeye erişebilecekler.