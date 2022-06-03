DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı takvimi belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Söz konusu sınavın sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak olup sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Peki, DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı takvimi belli oldu mu?