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LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? MEB açıkladı

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? MEB açıkladı

LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? 2022 LGS sınavı 5 Haziran'da gerçekleştirilecek. İki oturumda yapılacak LGS sınavı öncesinde gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılacak öğrenciler ve velileri, sınav giriş belgesinin renkli mi ya da siyah beyaz mı olacağını araştırıyor. Sınava girerken zorunlu olan sınav giriş belgesi hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, LGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? İşte cevaplar...

LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 LGS sınavına saatler kaldı. Sınav için geri sayım başlarken, bazı sorular da akıllarda dönmeye başladı. LGS'ye hazırlıklarını tamamlayan öğrencilerin sınava katılabilmeleri için LGS sınav giriş belgelerini çıktı olarak yanlarına almaları gerekiyor. LGS sınav giriş belgelerinin nasıl olması gerektiği konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, LGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? İşte haberin detayları...

LGS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

LGS sınav giriş yerleri 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon vesıra bilgileri yer alacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

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LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ, SİYAH BEYAZ MI OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, LGS sınav giriş belgesinde renkli olma zorunluluğu bulunmuyor. Sınav giriş belgelerini siyah-beyaz olarak da alabilirsiniz. Ancak, siyah-beyaz alınacak sınav giriş belgelerinde, öğrencinin fotoğrafının net görünür şekilde olması gerekiyor.

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2022 LGS, 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde açıklanacak.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

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