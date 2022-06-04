LGS sınav süresi: 2022 LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? LGS 1. ve 2. oturum süresi kaç dakika? MEB açıkladı
LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 yılı LGS sınavı için hazırlıklar tamamlandı. LGS için geri sayım başlarken, öğrenciler ve velileri sınavın başlangıç ve bitiş saatini araştırmaya başladı. MEB'in yayımladığı kılavuz ile LGS sınav süresine ilişkin tüm detaylar belli oldu. Peki, LGS sınav süresi ne kadar? 2022 LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? LGS 1. ve 2. oturum süresi kaç dakika? İşte haberin detayları...
LGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika? 2022 LGS sınavı 5 Haziran'da uygulanacak. Liseye Giriş Sınavı (LGS) için geri sayım başlarken, gözler sınav süresine çevrildi. LGS'ye vaktinde gitmek isteyen öğrenciler ve velileri, sınav saat kaçta başlayacağını ve biteceğini araştırıyor. Peki, LGS sınav süresi ne kadar? 2022 LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? LGS 1. ve 2. oturum süresi kaç dakika? İşte cevaplar...
LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?
2022 LGS, 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
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