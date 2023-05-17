AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL 2023 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı?
"AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanna konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Açıköğretim Lisesi kapsamında liseyi açıktan tamamlayan öğrenciler kayıtlarını yenilemek için başvuruda bulunuyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL 2023 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı?
"AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL 2023 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nisan ayında sınavlarını tamamlayan ve sonuçlara ulaşan öğrenciler AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. AÖL 3. Dönem kayıt yenileme tarihleri MEB takvimi ile açıklandı. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL 2023 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı?
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Açık Lise sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.
AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama işlemleri başladı.
AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.
Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023
Yayımlanan kılavuza göre AÖL kayıt yenilemesinde tarihler belli oldu.
AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinden, 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için "sınav katılım ücretini" ödemek zorundadır. 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.
50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.
Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?
AÖL 2. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. Şu ana kadar sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili henüz yeni bir detay paylaşılmadı. Sınav takviminin belli olmasıyla sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı duyurulacak.
1. dönemde gerçekleştirilen sınavlar online olarak yapılmıştı. Bu bağlamda 2. dönemki sınavların da online olarak yapılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili tüm güncel gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.
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