BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirme sınavı 8 Mayıs'ta sona erdi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. MEB tarafından BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından BİLSEM'lere öğrenci alımı için gerçekleştirilen sınav aşamasında sona gelindi. Yetenek alanlarına göre değerlendirme sınavının tamamlanmasının ardından sıra bireysel değerlendirme aşamasına geldi. Yenetek sınavına katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM yetenek alalarına göre değerlendirme sınavı 8 Mayıs'ta sona erecek. Sınavın sona ermesinin ardından bireysel değerlendirme hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?
Bireysel değerlendirme uygulamaları 13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.
2022 BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bireysel değerlendirme sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 29 Ağustos - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecekler.
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacaktır.
a)MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.
b)Uygulama giriş belgelerinin yay ımlandığının duyurulma sorumluluğu okul müdürlüklerine, imza karşılığı teslim alınma sorumluluğu ise öğrenci velilerine aittir. Belgelerin imza karşılığı teslimi zorunlu olup bu durum dışında yapılan uygulamaların sorumluluğu okul müdürlüklerine
aittir.
c)Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veribank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelli ği olan, özel elektronik donan ımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.
ç)Resim ve müzik yetenek alanlar ında de ğerlendirmeye alınacak ö ğrenciler giriş belgelerinde belirtilen saatten 30 dakika önce; genel zihinsel yetenek alan ında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saat te uygulama merkezlerinde hazır bulunacaklardır. Öğrenciler giriş belgelerindeki randevu saatinden en fazla 15 (on beş) dakikaya kadar olan gecikmelerde değerlendirmeye alınacak olup bu sürenin aşılmasından sonra değerlendirmeye alınmayacaklardır.
d)Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmeleri RAM'larda, resim ve müzik yetenek alanı değerlendirmeleri ise B İLSEM'lerde yapılacaktır ancak değerlendirmeler RAM'ların ve BİLSEM'lerin fiziki koşullarının uygun olmaması ve de ğerlendirmenin gerçekleştirileceği 8 kurumun da ilgili RAM'ların ve BİLSEM'lerin hizmet verdiği il-ilçede bulunması şartı ile Merkez Tan ılama Sınav Komisyonunun kararı ile Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.
e)Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmelerine ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanında bulunduğu RAM'larda, resim ve müzik yetenek alanları için ise değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanındaki BİLSEM'lerde muhafaza edilecektir.
f)Değerlendirmelerde görev alacak uygulayıcılara beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin de ğerlendirmelerinde görev verilmeyecektir.
g)Değerlendirme sonuçlarının uygulayıcılar tarafından elektronik ortamda sisteme işlenebilmesi için, değerlendirmenin yap ıldığı kurum müdürlüklerince, ö ğrencilerin "MEBB İS/BİLSEM Modülü/Bireysel De ğerlendirme İşlemleri (S ınav Merkezi)/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi" ekranında "GİRDİ" olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.
h)Uygulayıcılar, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan "MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Not Girişi" ekranı üzerinden sisteme işleyeceklerdir.
ı)Değerlendirme ve sonuçlar ın kay ıt alt ına alınması uygulayıcıların; gizliliğinin sağlanması ise uygulayıcıların ve de ğerlendirmenin gerçekleştirildiği kurum müdürlüklerinin sorumluluğundadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihi açıklandı mı, belli mi? Sınav tarihleri...
- Yargı sezon finali ne zaman? Yargı kaçıncı bölümde final yapacak? Açıklama geldi...
- Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 2022? Okullar ne zaman kapanacak? MEB yaz tatili açıklaması...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Açık cezaevi izinleri bitiyor mu, ne zaman? CTE son açıklamalar...
- MEB SON DAKİKA: Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav tarihi açıklandı mı 2022?
- Formula 1 Miami Grand Prix canlı İzle! Formula 1 Miami yarışı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? S Sport canlı yayın izleme yolları...
- Emekli ve memur zamlı maaş tablosu netleşti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, en düşük 5.918 TL maaş! TEFE-TÜFE, enflasyon, refah payı...
- AÖL bahar dönemi sınavları ne zaman? Açık öğretim Lisesi sınav tarihleri açıklandı mı, belli mi? Sınav giriş belgesi...
- Beşiktaş - Fenerbahçe maç sonucu: 1-1
- İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler...