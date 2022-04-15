BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel yetenekli çocukların tespitine ve yeteneklerini geliştirmelerine yönelik yapılan BİLSEM sınavı, birçok öğrencinin değerlendirdiği sınavlardan biri. İşte, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?