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BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından yayımlanan 2022 takvimine göre sınav sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu. Adayların sabırsızlıkla beklediği BİLSEM sonuçları Bilim ve Sanat Merkezleri değerlendirmesinde yer alıyor. İşte, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel yetenekli çocukların tespitine ve yeteneklerini geliştirmelerine yönelik yapılan BİLSEM sınavı, birçok öğrencinin değerlendirdiği sınavlardan biri. İşte, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Mayıs 2022 tarihinde bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimi doğrultusunda BİLSEM öğrencileri yetenek alanlarına göre en son 8 Mayıs 2022 tarihinde değerlendirmeye alınacak.

MEB tarafından yayımlanan 2022 takvimine göre, sonuçlar 13 Mayıs 2022'de açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

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