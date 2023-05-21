ATA AÖF final sınav tarihleri 2023 | ATA AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, online mı olacak?
ATA AÖF sınav tarihleri merak ediliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri vize sınav sonuçlarına ulaştılar. Ardından ise final sınavlarına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki ATA AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
ATA AÖF sınav tarihleri merak ediliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri vize sınav sonuçlarına ulaştılar. Ardından ise final sınavlarına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki ATA AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
ATA AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ NE ZAMAN?
Öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek olan ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) sınavları 20-26 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecekti ancak ertelendiği duyuruldu.
Üniversiteden yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklama gereğince 2022-2023 yılı bahar yarıyılı final sınavlarımız 1-7 Haziran 2023 tarihlerine ertelenmiştir. Değişen çevrimiçi sınav programı çok kısa süre içerisinde açıklanacaktır." denildi.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
ATA AÖF resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2022-2023 Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu (final) ve Bütünleme sınavlarının çevrim içi (online) olacağı duyuruldu.
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