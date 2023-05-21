ATA AÖF final sınav tarihleri 2023 | ATA AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, online mı olacak?

ATA AÖF sınav tarihleri merak ediliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri vize sınav sonuçlarına ulaştılar. Ardından ise final sınavlarına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki ATA AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...