LGS kaç gün kaldı? 2022 LGS lise sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? MEB 2022 LGS takvimi...

LGS ne zaman? Liseye Geçiş Sınavı olarak adlandırılan LGS için hazırlıklar devam ediyor. Yüz yüze gerçekleştirilecek LGS'ye katılacak olan öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. Bu hafta sınav giriş yerleri belli olacak. Peki, LGS kaç gün kaldı? 2022 LGS lise sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2022 LGS ile ilgili tüm detaylar...

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav giriş yerleri 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon vesıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada,

salonda ve sırada sınava girecek.