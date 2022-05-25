e-Okul LGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 lise sınavı LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Sınav tarihi...

e-Okul LGS sınav yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş belgeleri, sınava katılacak öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Sınava girecekleri yer bilgisini merak edenler, MEB'den gelecek açıklamaları takip ediyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte LGS takvimi hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, e-Okul LGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 lise sınavı LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? LGS ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav giriş yerleri 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon vesıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada,

salonda ve sırada sınava girecek.