"LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS görevli ücretleri ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 LGS sınavı görev yerlerinin ne zaman açıklanacağı, sınav görev yerlerinin açıklanmasını bekleyen MEB görevlileri tarafından sorgulanıyor. Peki, LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS görevli ücretleri ne kadar?