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LGS başvuruları ertelendi mi, ne zaman? 2023 LGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2023
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LGS başvuruları ertelendi mi, ne zaman? 2023 LGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"LGS başvuruları ertelendi mi, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvurularının ne zaman yapılacağı, güzel bir lisede okuyabilmek için sınava hazırlanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, LGS başvuruları ertelendi mi, ne zaman? 2023 LGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"LGS başvuruları ertelendi mi, ne zaman? 2023 LGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 LGS sınav ve başvuru tarihleri, sınava katılım sağlayacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bakan Özer tarafından yapılan son açıklamada, LGS konusuna değinildi. Peki, LGS başvuruları ertelendi mi, ne zaman? 2023 LGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

BAKAN ÖZER'DEN LGS AÇIKLAMASI

Bakan Özer, LGS ertelenecek mi sorusuna şöyle cevap verdi;

"Dikkat ederseniz sınavla ilgili bir tarih açıklamadık, koşulların iyileşmesine göre açıklayacağız. Tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde kararlarımızı aldık. LGS sınavının tarihini de daha ilerleyen günlerde açıklayacağız."

LGS BAŞVURULARI ERTELENDİ Mİ?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da alınmıştı.

2023 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2023 LGS sınavının bu yıl ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı.

Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor

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