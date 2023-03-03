"LGS başvuruları ertelendi mi, ne zaman? 2023 LGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 LGS sınav ve başvuru tarihleri, sınava katılım sağlayacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bakan Özer tarafından yapılan son açıklamada, LGS konusuna değinildi. Peki, LGS başvuruları ertelendi mi, ne zaman? 2023 LGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?