"LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Haziran tarihinde ülke genelinde yapılacak olan LGS sınavı öncesinde, sınavda görevli olmak isteyen öğretmenler, başvuruların ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?