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LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2023 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
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LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 Haziran tarihinde ülke genelinde yapılacak olan LGS sınavı öncesinde, sınavda görevli olmak isteyen öğretmenler, başvuruların ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Haziran tarihinde ülke genelinde yapılacak olan LGS sınavı öncesinde, sınavda görevli olmak isteyen öğretmenler, başvuruların ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

LGS GÖREVLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS sınavında, salon başkanı, gözetmen ya da yedek gözetmen olarak görev almak isteyen öğretmenler, MEBBİS sistemi üzerinden, başvuru yapabilecekler.

1. "https://mebbis.meb.gov.tr" internet adresini kullanarak, TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız.

2. Sol menüden "Sınav İşlemleri Modülüne" tıklayınız.

3. Görev İstek bölümünden talepte bulunacağınız sınav görevi için istiyorum kutucuğunu seçerek işaretleyiniz.

2023 LGS GÖREVLİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak. Sınavda görev alacak olan öğretmenler ise, LGS görevli başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

2023 LGS sınavı için görevli başvuruları henüz başlamadı. Tarih belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

2023 LGS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1388 TL

Bina Yönetici Yardımcısı: 1242 TL

Salon Başkanı: 1204 TL

Gözetmen: 1168 TL

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