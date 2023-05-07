AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2023 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
"AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 30 Nisan'da tamamlanan 2. dönem Açık Lise sınavlarının sonuçları MEB tarafından ilan edilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2023 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
"AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2023 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alan öğrenciler için toplam üç sınav düzenleniyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2023 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve açıklanma tarihine ilişkin MEB'den henüz bir açıklama gelmedi. AÖL sınav sonuçlarının mayıs ayı ortasında ilan edilmesi bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından online sistem üzerinden ilan edilecek.
Sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
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