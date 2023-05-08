ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES 2023 sonuç sorgulama ekranı! ALES/2-3 hangi tarihte?

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylar nisan ayında gerçekleşen sınavın sonuçlarına ilişkin detayları araştırıyor. Peki ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES/2-3 hangi tarihte? ALES puanı kaç yıl geçerli? İşte ALES 2023 sonuç sorgulama ekranı...