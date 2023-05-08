08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES 2023 sonuç sorgulama ekranı! ALES/2-3 hangi tarihte?

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES 2023 sonuç sorgulama ekranı! ALES/2-3 hangi tarihte?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023
ABONE OL
ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES 2023 sonuç sorgulama ekranı! ALES/2-3 hangi tarihte?

ALES sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı nisan ayı içerisinde gerçekleştirildi. Mayıs ayı içerisinde açıklanacak olan ALES/1 sonuçları için geri sayım başlarken tekrar şansını denemek isteyenler ya da sınavı kaçıranlar diğer oturumların ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylar nisan ayında gerçekleşen sınavın sonuçlarına ilişkin detayları araştırıyor. Peki ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES/2-3 hangi tarihte? ALES puanı kaç yıl geçerli? İşte ALES 2023 sonuç sorgulama ekranı...

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce adayın katılımıyla 2023 ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde düzenlendi. Sonuçlar ise 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü erişime sunulacak.

ALES SONUCU SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES sonuçları açıklandığında "https://ais.osym.gov.tr/" linki üzerinden puanınızı öğrenibilirsiniz.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

2023 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM takviminde ALES/2 başvuruları 4-10 Temmuz tarihlerinde alınıyor. Geç başvurular 19 Temmuz tarihinde olacak. ALES/2 sınavı ise 20 Ağustos günü uygulanmış olacak. Sonuçlar 5 Eylül günü yayımlanacak.

ALES/3 sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında alınacak..

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA