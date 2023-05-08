ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES 2023 sonuç sorgulama ekranı! ALES/2-3 hangi tarihte?
ALES sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı nisan ayı içerisinde gerçekleştirildi. Mayıs ayı içerisinde açıklanacak olan ALES/1 sonuçları için geri sayım başlarken tekrar şansını denemek isteyenler ya da sınavı kaçıranlar diğer oturumların ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylar nisan ayında gerçekleşen sınavın sonuçlarına ilişkin detayları araştırıyor. Peki ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES/2-3 hangi tarihte? ALES puanı kaç yıl geçerli? İşte ALES 2023 sonuç sorgulama ekranı...
ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Binlerce adayın katılımıyla 2023 ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde düzenlendi. Sonuçlar ise 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü erişime sunulacak.
ALES SONUCU SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ALES sonuçları açıklandığında "https://ais.osym.gov.tr/" linki üzerinden puanınızı öğrenibilirsiniz.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES puanı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.
2023 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM takviminde ALES/2 başvuruları 4-10 Temmuz tarihlerinde alınıyor. Geç başvurular 19 Temmuz tarihinde olacak. ALES/2 sınavı ise 20 Ağustos günü uygulanmış olacak. Sonuçlar 5 Eylül günü yayımlanacak.
ALES/3 sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında alınacak..
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES 2023 sonuç sorgulama ekranı! ALES/2-3 hangi tarihte?
- Aile Destek Mayıs ayı paraları yattı mı, ödendi mi? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri ayın kaçında, ne zaman yatacak? TCKN sorgulama...
- 700 bin kamu işçisine %15 Refah payı+Net 12.500 TL maaş tablosu! Kamuda %45 zam pazarlığında kritik gün! 4D toplu iş sözleşmesi 2023 son durum
- 45 bin öğretmen atama tercih sonuç listesi PDF! Sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? 8 Mayıs öğretmen görev yeri sorgulama ekranı!
- 15 milyon emeklinin maaşına bereket yağacak! 4A, 4B 1261 prim gününe kulak kesildi! 4500 günle kısmi emeklilikte primler eşitlenecek!
- YSK oy verme rehberi 14 Mayıs 2023 | Oyum hangi durumlarda geçersiz olur? Seçmen kağıdı zorunlu mu?
- 15 Mayıs Pazartesi üniversiteler tatil mi? Resmi tatil ilan edildi mi? Lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans...
- Kamu işçilerine zam oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Toplu iş sözleşmesi imzalandı mı?
- İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?
- 1993'te vizyona giren 127 dakikalık "Jurassic Park" adlı filmde dinozorların görüldüğü süre yaklaşık kaç dakikadır?
- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 10 Temmuz 1913'te kaydedilen en yüksek sıcaklık nerede kaydedilmiştir?
- Vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman? Vergisiz cep telefonu satışı hangi markalarda geçerli olacak?