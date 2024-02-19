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19 Şubat (bugün) okullar tatil mi? Eğitime 1 gün ara verildi mi? Ardahan, Antalya, İstanbul, İzmir... Son durum ne?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2024
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19 Şubat bugün okullar tatil mi? Eğitime 1 gün ara verildi mi? Ardahan, Antalya, İstanbul, İzmir... Son durum ne?

Olumsuz hava koşullarıyla ilgili olarak yarın okulların tatil olup olmayacağı, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sağanak yağışlar, kar ve karla karışık yağmur gibi hava durumu uyarıları da etkisini göstermeye başladı. Bu durum, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda belirleyici bir faktör olabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ardı ardına uyarılar, hangi illerde okulların tatil edildiği konusunu merak konusu haline getirdi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 19 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını ve hangi illerde okulların tatil edildiğini öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. Peki 19 Şubat (bugün) okullar tatil mi? Eğitime 1 gün ara verildi mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları sonrasında tatil haberleri merak ediliyor. 19 Şubat tarihi yani bugün için henüz tatil açıklaması gelmedi. Son dakika gelişmesi yaşanması durumunda habere eklenecektir.

METEOROLOJİ'DEN UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu Güney Doğu Anadolu güney ve doğusu ile Antalya'nın doğusu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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