19 Şubat (bugün) okullar tatil mi? Eğitime 1 gün ara verildi mi? Ardahan, Antalya, İstanbul, İzmir... Son durum ne?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ardı ardına uyarılar, hangi illerde okulların tatil edildiği konusunu merak konusu haline getirdi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 19 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını ve hangi illerde okulların tatil edildiğini öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. Peki 19 Şubat (bugün) okullar tatil mi? Eğitime 1 gün ara verildi mi?