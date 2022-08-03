İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2022-2023 anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası ne zaman?
İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2022-2023 okulların açılmasına kısa süre kala gözler ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfların açılacağı tarihe çevrildi. e-Okul sistemi üzerinden anaokulları, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrenci kayıtlarının erişime açılmasının ardından öğrenciler ve velileri, uyum haftası takvimini araştırmaya başladı. Peki, ilkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2022-2023 anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası ne zaman? İşte cevaplar...
İlkokul 1. sınıflar ve ortaokul 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Eylül ayında yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak. İlk defa okula başlayacak olan ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası için tarih belirlendi. Peki, ilkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2022-2023 anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası ne zaman? İşte haberin detayları...
ANAOKULLARI VE 1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK? UYUM EĞİTİM HAFTASI...
Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.
ARA TATİL İLE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" açıklamasında bulundu.
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