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İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2022-2023 anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2022-2023 anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası ne zaman?

İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2022-2023 okulların açılmasına kısa süre kala gözler ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfların açılacağı tarihe çevrildi. e-Okul sistemi üzerinden anaokulları, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrenci kayıtlarının erişime açılmasının ardından öğrenciler ve velileri, uyum haftası takvimini araştırmaya başladı. Peki, ilkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2022-2023 anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası ne zaman? İşte cevaplar...

İlkokul 1. sınıflar ve ortaokul 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Eylül ayında yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak. İlk defa okula başlayacak olan ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası için tarih belirlendi. Peki, ilkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2022-2023 anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası ne zaman? İşte haberin detayları...

ANAOKULLARI VE 1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK? UYUM EĞİTİM HAFTASI...

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da daha kısa yapılacak. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'da kutlanacak. Öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Öğrenciler 16 Haziran'da yaz tatiline girecek.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2023 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.

ARA TATİL İLE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" açıklamasında bulundu.

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