İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2022-2023 anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası ne zaman?

İlkokul 1. sınıflar ve ortaokul 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Eylül ayında yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak. İlk defa okula başlayacak olan ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası için tarih belirlendi. Peki, ilkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2022-2023 anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası ne zaman? İşte haberin detayları...

ANAOKULLARI VE 1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK? UYUM EĞİTİM HAFTASI...

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.