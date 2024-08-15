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LGS 3. NAKİL SONUÇLARI! Lise 3. Nakil yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! Lise tercih sonuçları ve nakil tarihleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 16:01 Güncelleme: 15.08.2024 16:30
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LGS 3. NAKİL SONUÇLARI! Lise 3. Nakil yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! Lise tercih sonuçları ve nakil tarihleri...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında herhangi bir okula yerleşemeyen ya da mevcut okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci devam ediyor. İlk iki nakil döneminde istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için büyük önem taşıyan 3. nakil başvuruları, 14 Ağustos 2024 tarihinde sona erdi. Peki, 2024 LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilecek? İşte tüm merak edilenler...

Öğrencilerin LGS tercihlerinin sonuçlanması için büyük bir merak içinde bekledikleri üçüncü nakil sonuçları, MEB tarafından ilan edilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından, yerleştirme sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak

LGS NAKİLLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Nakil sonuçları başvurular sonrası ilan edilecek.

LGS tercih ve nakil işlemlerinin ardından yerleştirme süreci 16 Ağustos'ta tamamlanmış olacak.

MEBL LGS SONUÇ DUYURULARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 2024 TAKVMİ

📅 28 Haziran 2024

Merkezî Sınav Puanlarının İlanı 📝

Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 🗂️

Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması 🎨

📅 28 Haziran - 16 Temmuz 2024

Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 🗂️

Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ve Yetenek Sınavı Kayıtlarının Tamamlanması 📚

📅 28 Haziran - 17 Temmuz 2024

Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 🖊️

📅 22 Temmuz 2024

Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 📊

📅 22-26 Temmuz 2024

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 📝

📅 29 Temmuz 2024

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 📋

📅 29 Temmuz - 2 Ağustos 2024

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 📝

📅 5 Ağustos 2024

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 📊

📅 6-14 Ağustos 2024

Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 📝

📅 16 Ağustos 2024

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması ✔️

📅 19-23 Ağustos 2024

Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması 🏫

📅 26 Ağustos 2024

Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi 🛏️

📅 9 Eylül 2024

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı 🎒

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