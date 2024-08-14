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2024-YKS birincileri hangi bölümlere yerleşti?

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 14:35
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2024-YKS birincileri hangi bölümlere yerleşti?

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavlarda birinci olan öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümleri belli oldu.

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