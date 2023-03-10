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2023-ALES/1 geç başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023-ALES/1 geç başvuruları nereden, online mı yapılacak?

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Giriş Tarihi: 10.03.2023
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2023-ALES/1 geç başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023-ALES/1 geç başvuruları nereden, online mı yapılacak?

"2023-ALES/1 geç başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 16 Nisan'da uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) geç başvuruları başladı. Peki, 2023-ALES/1 geç başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023-ALES/1 geç başvuruları nereden, online mı yapılacak?

"2023-ALES/1 geç başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023-ALES/1 geç başvuruları nereden, online mı yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak sınava geç başvurular, 13 Mart'a kadar alınacak. Peki, 2023-ALES/1 geç başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023-ALES/1 geç başvuruları nereden, online mı yapılacak?

2023-ALES/1 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak sınava geç başvurular, 13 Mart'a kadar alınacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınav yapılmayacak

ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararıyla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 2023-ALES/1 yapılmayacak.

2023-ALES/1'e Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Adıyaman olanlar Şanlıurfa'da, sınav merkezi Hatay olanlar Adana'da, sınav merkezi Kahramanmaraş olanlar Gaziantep'te, sınav merkezi Malatya bulunanlar ise Elazığ'da sınava alınacak.

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