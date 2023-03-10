"2023-ALES/1 geç başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023-ALES/1 geç başvuruları nereden, online mı yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak sınava geç başvurular, 13 Mart'a kadar alınacak. Peki, 2023-ALES/1 geç başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023-ALES/1 geç başvuruları nereden, online mı yapılacak?