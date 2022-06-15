LGS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? LGS tercihleri bu yıl ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde erişime açılacak. Sınav sonucunun ilan edilmesi ile birlikte LGS tercih işlemlerinin başlaması öngörülüyor. Peki, LGS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? LGS tercihleri bu yıl ne zaman yapılacak?