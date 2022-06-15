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LGS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? LGS tercihleri bu yıl ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022
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LGS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? LGS tercihleri bu yıl ne zaman yapılacak?

LGS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi Sınavı sonrası LGS sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ardından adaylar LGS tercih işlemlerini gerçekleştirilecekler. Peki, LGS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? LGS tercihleri bu yıl ne zaman yapılacak?

LGS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? LGS tercihleri bu yıl ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde erişime açılacak. Sınav sonucunun ilan edilmesi ile birlikte LGS tercih işlemlerinin başlaması öngörülüyor. Peki, LGS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? LGS tercihleri bu yıl ne zaman yapılacak?

2022 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınavı sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını online ortamda TC Kimlik Numaralarını girerek öğrenebilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, tercih takvimini açıklayacak. Ancak 2022 LGS tercihlerinin tam olarak ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.

LGS sonucuyla ve yerel yerleştirmeye göre tercihlerin temmuz ayında yapılması bekleniyor. MEB'in tercih süreci ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

2022 LGS TERİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. LGS tercih kılavuzu yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.

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