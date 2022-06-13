YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? YKS 2022 sonuçları ne zaman belli olur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2022) için artık sayılı günler kaldı. Öğrenciler hafta sonu uygulanacak olan YKS için giriş yerlerini ÖSYM AİS üzerinden öğrenebiliyor. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? YKS 2022 sonuçları ne zaman belli olur?