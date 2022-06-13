YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? YKS 2022 sonuçları ne zaman belli olur?
YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci bu ay 2022 YKS'ye katılacak. Sınav TYT, AYT ve YDS olmak üzere üç bölümde yapılacak. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? YKS 2022 sonuçları ne zaman belli olur?
YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? YKS 2022 sonuçları ne zaman belli olur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2022) için artık sayılı günler kaldı. Öğrenciler hafta sonu uygulanacak olan YKS için giriş yerlerini ÖSYM AİS üzerinden öğrenebiliyor. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? YKS 2022 sonuçları ne zaman belli olur?
YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak 2022 YKS'nin sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 20 Temmuz 2022 tarihinde erişime açılacak.
Sınava katılan adaylar YKS sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden sorgulayacak.
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