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BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları belli oldu mu 2022?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2022
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BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları belli oldu mu 2022?

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 19 Mart ve 8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen BİLSEM grup taramasının sonuçlarının açıklanmasının ardından mülakat sınavları başladı. 13 Haziran'da başlayan BİLSEM bireysel değerlendirmeler devam ediyor. Sonuçların ise ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları belli oldu mu 2022?

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları belli oldu mu 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BİLSEM ya da tam ismiyle Bilim ve Sanat Merkezleri, Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri amacıyla, okullarına ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları belli oldu mu 2022?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Ağustos'ta kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

BİLSEM TAKVİMİ 2022

16-23 Mayıs'ta bireysel itirazlar kabul edilecek, 24-30 Mayıs'ta ise gelen itirazlar değerlendirilecek.

13 Haziran-12 Ağustos'ta bireysel değerlendirmeler yapılacak.

19 Ağustos'ta kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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