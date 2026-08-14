Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını erişime açtı. İkinci nakil sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlar için 17-26 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvurular alınacak. Yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta tamamlanacak.

LGS kapsamında lise yerleştirme sürecinde ikinci nakil aşaması sonuçlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından ikinci nakil sonuçlarını da 14 Ağustos 2026 tarihinde erişime açtı. Öğrenciler ikinci nakil sonuçlarına MEB'in sonuç sorgulama ekranı üzerinden ulaşabiliyor.

MEB, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını 14 Ağustos 2026 itibarıyla erişime açtı. (Görseller: MEB ve A Haber Foto Arşiv) LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 LGS tercih ve yerleştirme takvimine göre yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 Cuma günü açıklandı. LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? LGS yerleştirme ve nakil işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülüyor. İkinci nakil sonuçları MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Boş kalan kontenjanlar için hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. BOŞ KONTENJANLAR İÇİN BAŞVURULAR 17 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlar için yeni başvuru süreci başlayacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 17-26 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak. Bu sürecin ardından LGS kapsamındaki yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.