İstanbul'da LGS'nin zirvesi belli oldu! En yüksek taban puanla öğrenci alan liseler
LGS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan liseler netleşti. Zirvede 500 tam puanla İstanbul Erkek Lisesi yer alırken ilk 20 okulun taban puanları da açıklandı. Nakil süreci ise bugün başlayan tercih dönemiyle resmen başladı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi yerleştirmenin ilk sonuçları açıklandı. İstanbul'da sınavla öğrenci alan okulların taban puanları belli olurken, 500 tam puanla öğrenci kabul eden İstanbul Erkek Lisesi listenin ilk sırasında yer aldı. Yerleştirme sonuçlarının ardından gözler şimdi nakil takvimine çevrildi.
YERLEŞTİRME ORANI YÜZDE 95,76'YA ULAŞTI
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıkladığı verilere göre, merkezi sınav 13 Haziran'da gerçekleştirildi, sonuçlar ise 10 Temmuz'da ilan edildi. Öğrenciler tercihlerini 13-27 Temmuz tarihleri arasında yaptı.
Sınavla öğrenci alan liseler için ayrılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü doldu. Böylece ilk yerleştirme döneminde doluluk oranı yüzde 95,76 olarak kayıtlara geçti.
İSTANBUL'DA EN YÜKSEK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN İLK 10 LİSE
İstanbul'da taban puan sıralamasının zirvesinde İstanbul Erkek Lisesi yer aldı. Onu Kabataş Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi takip etti.