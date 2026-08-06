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İstanbul'da LGS'nin zirvesi belli oldu! En yüksek taban puanla öğrenci alan liseler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da LGS'nin zirvesi belli oldu! En yüksek taban puanla öğrenci alan liseler

LGS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan liseler netleşti. Zirvede 500 tam puanla İstanbul Erkek Lisesi yer alırken ilk 20 okulun taban puanları da açıklandı. Nakil süreci ise bugün başlayan tercih dönemiyle resmen başladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi yerleştirmenin ilk sonuçları açıklandı. İstanbul'da sınavla öğrenci alan okulların taban puanları belli olurken, 500 tam puanla öğrenci kabul eden İstanbul Erkek Lisesi listenin ilk sırasında yer aldı. Yerleştirme sonuçlarının ardından gözler şimdi nakil takvimine çevrildi.

Yerleştirme oranı yüzde 95,76 olarak açıklandı. (A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşivi)Yerleştirme oranı yüzde 95,76 olarak açıklandı. (A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşivi)

YERLEŞTİRME ORANI YÜZDE 95,76'YA ULAŞTI

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıkladığı verilere göre, merkezi sınav 13 Haziran'da gerçekleştirildi, sonuçlar ise 10 Temmuz'da ilan edildi. Öğrenciler tercihlerini 13-27 Temmuz tarihleri arasında yaptı.

Sınavla öğrenci alan liseler için ayrılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü doldu. Böylece ilk yerleştirme döneminde doluluk oranı yüzde 95,76 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla zirvede yer aldı.İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla zirvede yer aldı.

İSTANBUL'DA EN YÜKSEK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN İLK 10 LİSE

İstanbul'da taban puan sıralamasının zirvesinde İstanbul Erkek Lisesi yer aldı. Onu Kabataş Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi takip etti.

Sıra
Okul
Taban Puan
1
İstanbul Erkek Lisesi
500,00
2
Kabataş Erkek Lisesi (Almanca)
500,00
2
Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce)
497,75
3
Galatasaray Lisesi
497,43
4
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
494,88
5
Cağaloğlu Anadolu Lisesi
493,35
6
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
491,85
7
Haydarpaşa Lisesi
488,84
8
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
486,28
9
Kadıköy Anadolu Lisesi
483,86
10
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
483,43

Sınavla öğrenci alan kontenjanların büyük bölümü doldu.Sınavla öğrenci alan kontenjanların büyük bölümü doldu.

İLK 20 LİSTESİNDE İKİ İMAM HATİP LİSESİ YER ALDI

İlk 20 okul arasında iki imam hatip lisesinin bulunması dikkat çekti. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 483,43 puanla 10'uncu sıraya yerleşirken, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 472,39 puanla ilk 20 içerisinde kendine yer buldu.

Listenin devamında ise şu okullar yer aldı:

  • Çapa Fen Lisesi: 482,80 puan
  • Vefa Lisesi: 480,10 puan
  • Beşiktaş Anadolu Lisesi: 478,89 puan
  • Validebağ Fen Lisesi: 477,82 puan
  • Burak Bora Anadolu Lisesi: 477,09 puan
  • Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi: 474,93 puan
  • Pertevniyal Lisesi: 474,49 puan
  • Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi: 472,39 puan
  • Şehit İlhan Varank Fen Lisesi: 469,98 puan
  • Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 469,51 puan

Öğrenciler için yeni yerleştirme süreci nakillerle devam edecek.Öğrenciler için yeni yerleştirme süreci nakillerle devam edecek.

LGS NAKİL TERCİHLERİ BAŞLADI

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci de resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre:

  • Birinci nakil tercihleri: 6-7 Ağustos
  • Birinci nakil sonuçları: 10 Ağustos
  • İkinci nakil başvuruları: 10-12 Ağustos
  • İkinci nakil sonuçları: 14 Ağustos

Bunun ardından 17-26 Ağustos tarihleri arasında hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından boş kontenjanlara yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Yatılı okullara başvurular ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de açıklanacak.

LGS boş kontenjanlar ve nakil tarihleri açıklandıLGS boş kontenjanlar ve nakil tarihleri açıklandı LGS BOŞ KONTENJANLAR VE NAKİL TARİHLERİ AÇIKLANDI

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