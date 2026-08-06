İstanbul'da LGS'nin zirvesi belli oldu! En yüksek taban puanla öğrenci alan liseler

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi yerleştirmenin ilk sonuçları açıklandı. İstanbul'da sınavla öğrenci alan okulların taban puanları belli olurken, 500 tam puanla öğrenci kabul eden İstanbul Erkek Lisesi listenin ilk sırasında yer aldı. Yerleştirme sonuçlarının ardından gözler şimdi nakil takvimine çevrildi.

Yerleştirme oranı yüzde 95,76 olarak açıklandı. (A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşivi)

YERLEŞTİRME ORANI YÜZDE 95,76'YA ULAŞTI

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıkladığı verilere göre, merkezi sınav 13 Haziran'da gerçekleştirildi, sonuçlar ise 10 Temmuz'da ilan edildi. Öğrenciler tercihlerini 13-27 Temmuz tarihleri arasında yaptı.

Sınavla öğrenci alan liseler için ayrılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü doldu. Böylece ilk yerleştirme döneminde doluluk oranı yüzde 95,76 olarak kayıtlara geçti.