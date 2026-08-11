HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı! Başvuru ekranı ve sınav tarihleri
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in geçen hafta duyurduğu 2026 HMGS/2 ve İdari Yargı Ön Sınavı için başvurular başladı. Adaylar başvurularını 19 Ağustos’a kadar yapabilecek. Sınavlar 27 Eylül’de düzenlenecek. Geç başvuru tarihi ise 26 Ağustos olarak belirlendi.
Hukuk mesleklerine giriş sürecinde önemli aşamalardan biri olan 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 (HMGS/2) ile 2026 İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) için başvurular başladı. Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanla sınavların başvuru ve uygulama takvimi de netleşti.
HMGS/2 VE İYÖS BAŞVURULARI BAŞLADI!
2026 HMGS/2 ve İYÖS başvuruları 11 Ağustos 2026 Salı günü başladı. Başvurular 19 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak yapabilecek. Başvurular ayrıca ÖSYM mobil uygulaması veya başvuru merkezleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.
Başvurunun tamamlanması için sınav ücretinin de belirtilen süre içinde yatırılması gerekiyor. Adalet Bakanlığının ilanında, sınav ücretinin 11-20 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesindeki "ÖDEMELER" alanından kredi veya banka kartıyla yatırılacağı bildirildi.
BAŞVURU TAKVİMİ
HMGS/2 VE İYÖS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 HMGS/2 ve 2026 İYÖS, 27 Eylül 2026 Pazar günü uygulanacak.
Her iki sınav da saat 10.15'te başlayacak. Adaylara sınavda 155 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak. Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde belirtilen saatten önce hazır bulunması önem taşıyor.