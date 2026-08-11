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HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı! Başvuru ekranı ve sınav tarihleri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı! Başvuru ekranı ve sınav tarihleri

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in geçen hafta duyurduğu 2026 HMGS/2 ve İdari Yargı Ön Sınavı için başvurular başladı. Adaylar başvurularını 19 Ağustos’a kadar yapabilecek. Sınavlar 27 Eylül’de düzenlenecek. Geç başvuru tarihi ise 26 Ağustos olarak belirlendi.

Hukuk mesleklerine giriş sürecinde önemli aşamalardan biri olan 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 (HMGS/2) ile 2026 İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) için başvurular başladı. Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanla sınavların başvuru ve uygulama takvimi de netleşti.

HMGS/2 ve İYÖS başvuruları 19 Ağustos'ta sona erecek. (ÖSYM)HMGS/2 ve İYÖS başvuruları 19 Ağustos'ta sona erecek. (ÖSYM)

HMGS/2 VE İYÖS BAŞVURULARI BAŞLADI!

2026 HMGS/2 ve İYÖS başvuruları 11 Ağustos 2026 Salı günü başladı. Başvurular 19 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak yapabilecek. Başvurular ayrıca ÖSYM mobil uygulaması veya başvuru merkezleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Başvurunun tamamlanması için sınav ücretinin de belirtilen süre içinde yatırılması gerekiyor. Adalet Bakanlığının ilanında, sınav ücretinin 11-20 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesindeki "ÖDEMELER" alanından kredi veya banka kartıyla yatırılacağı bildirildi.

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BAŞVURU TAKVİMİ

İşlem
Tarih
Normal başvuru başlangıcı
11 Ağustos 2026
Normal başvuru bitişi
19 Ağustos 2026
Sınav ücreti ödeme süresi
11-20 Ağustos 2026
Geç başvuru tarihi
26 Ağustos 2026
Sınav tarihi
27 Eylül 2026
Sonuç tarihi
22 Ekim 2026

HMGS/2 ve İYÖS sınavı 27 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)HMGS/2 ve İYÖS sınavı 27 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

HMGS/2 VE İYÖS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 HMGS/2 ve 2026 İYÖS, 27 Eylül 2026 Pazar günü uygulanacak.

Her iki sınav da saat 10.15'te başlayacak. Adaylara sınavda 155 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak. Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde belirtilen saatten önce hazır bulunması önem taşıyor.

HMGS 18, İYÖS ise 9 farklı sınav merkezinde uygulanacak.HMGS 18, İYÖS ise 9 farklı sınav merkezinde uygulanacak.

2026-HMGS/2 VE İYÖS HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

HMGS ve İYÖS için belirlenen sınav merkezleri birbirinden farklılık gösteriyor. 2026-HMGS/2, toplam 18 sınav merkezinde düzenlenecek.

HMGS sınav merkezleri

2026-HMGS/2'nin uygulanacağı merkezler şöyle:

  • Adana
  • Ankara/Çankaya
  • Antalya
  • Bursa
  • Diyarbakır
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • İstanbul-1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir)
  • İstanbul-3 (Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer)
  • İzmir/1 (Karşıyaka, Bornova, Çiğli)
  • Kayseri
  • Konya
  • Malatya
  • Samsun
  • Sivas
  • Trabzon
  • Van

İYÖS sınav merkezleri

İdari Yargı Ön Sınavı ise daha sınırlı sayıda merkezde gerçekleştirilecek. İYÖS için belirlenen sınav merkezleri şöyle:

  • Adana
  • Ankara/Çankaya
  • Antalya
  • Diyarbakır
  • Erzurum
  • İstanbul-1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir)
  • İstanbul-3 (Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer)
  • İzmir/1 (Karşıyaka, Bornova, Çiğli)
  • Samsun

Geç başvuru işlemleri 26 Ağustos 2026 tarihinde yapılabilecek.Geç başvuru işlemleri 26 Ağustos 2026 tarihinde yapılabilecek.

GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için ayrıca geç başvuru günü uygulanacak. 2026 HMGS/2 ve İYÖS için geç başvuru tarihi 26 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Bu tarihte başvuru yapan adayların sınav ücretini yüzde 50 artırımlı şekilde ödemesi gerekiyor.

Geç başvuru gününde yapılacak ücret ödemeleri aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sitesindeki "ÖDEMELER" alanından kredi veya banka kartıyla gerçekleştirilecek.

HMGS/2’ye hukuk fakültesi mezunları başvuru yapabilecek.HMGS/2’ye hukuk fakültesi mezunları başvuru yapabilecek.

HMGS/2'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na hukuk fakültesinden mezun olan adaylar başvurabilecek.

Yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup Türkiye'deki hukuk fakültelerinin programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girerek başarılı olan ve denklik belgesi alan adaylar da HMGS'ye başvuru yapabilecek.

Sınav tarihi itibarıyla bu şartları sağlayabilecek durumda olan adaylar da başvuru kapsamında değerlendirilecek.

Belirli tarihlerden önce kayıt ve mezuniyet yapanlar sınavdan muaf tutulacak.Belirli tarihlerden önce kayıt ve mezuniyet yapanlar sınavdan muaf tutulacak.

İYÖS'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

İYÖS için başvuru şartları HMGS'den farklılık gösteriyor. İdari Yargı Ön Sınavı'na hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapan adaylar başvurabilecek

Yabancı öğretim kurumlarından mezun olup ilgili alanlarda denklik kabul edilen adaylar da sınava başvuru hakkına sahip olacak.

KİMLER HMGS VE İYÖS'TEN MUAF?

Tarih
Muafiyet
24 Ekim 2019'dan önce
İlgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlar, mezuniyet tarihine bakılmaksızın muaf
31 Mart 2024'ten önce
İlgili yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, kayıt tarihine bakılmaksızın muaf

HMGS'DE KAÇ PUANLA BAŞARILI OLUNACAK?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında adayların puanları 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Sınavda en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak.

HMGS'de sorular farklı hukuk alanlarına göre ağırlıklandırılacak. Medeni Hukuk yüzde 12,50 ile en yüksek ağırlığa sahip alan olurken, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve Hukuk Yargılama Usulü yüzde 10'ar ağırlıkla değerlendirilecek.

Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku yüzde 5'er; Ceza Hukuku yüzde 7,50; İcra ve İflas Hukuku ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ise yüzde 5'er oranında sınavda yer alacak.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de takvimde yer aldı.Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de takvimde yer aldı.

HMGS/2 VE İYÖS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ardından adayların gözü sonuç tarihine çevrilecek. ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre 2026 HMGS/2 ve İYÖS sonuçları 22 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.

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