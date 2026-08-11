HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı! Başvuru ekranı ve sınav tarihleri

İdari Yargı Ön Sınavı ise daha sınırlı sayıda merkezde gerçekleştirilecek. İYÖS için belirlenen sınav merkezleri şöyle:

HMGS ve İYÖS için belirlenen sınav merkezleri birbirinden farklılık gösteriyor. 2026-HMGS/2, toplam 18 sınav merkezinde düzenlenecek.

Geç başvuru gününde yapılacak ücret ödemeleri aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sitesindeki "ÖDEMELER" alanından kredi veya banka kartıyla gerçekleştirilecek.

Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için ayrıca geç başvuru günü uygulanacak. 2026 HMGS/2 ve İYÖS için geç başvuru tarihi 26 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Bu tarihte başvuru yapan adayların sınav ücretini yüzde 50 artırımlı şekilde ödemesi gerekiyor.

HMGS/2’ye hukuk fakültesi mezunları başvuru yapabilecek.

HMGS/2'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na hukuk fakültesinden mezun olan adaylar başvurabilecek.

Yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup Türkiye'deki hukuk fakültelerinin programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girerek başarılı olan ve denklik belgesi alan adaylar da HMGS'ye başvuru yapabilecek.

Sınav tarihi itibarıyla bu şartları sağlayabilecek durumda olan adaylar da başvuru kapsamında değerlendirilecek.