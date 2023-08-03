KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2023 ÖSYM KPSS alan bilgisi ve ÖABT sonuçları... Kaç yıl geçerli olacak?

2023 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre şekillenecek. Adaylar arama motorlarında "KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu.