KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2023 ÖSYM KPSS alan bilgisi ve ÖABT sonuçları... Kaç yıl geçerli olacak?
2023 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre şekillenecek. Adaylar arama motorlarında "KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...
2023 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre şekillenecek. Adaylar arama motorlarında "KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.
ÖABT SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2023 KPSS ÖABT sınavı için tarih belli oldu.
Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK
2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.
BU YIL 2 MİLYON 200 BİN ADAY KPSS'YE BAŞVURDU
ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS'ye tüm oturumlar dahil 2 milyon 200 bin adayın başvurduğunu, 25 Ağustos'ta sınav sonuçlarını ilan edeceklerini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2023 ÖSYM KPSS alan bilgisi ve ÖABT sonuçları... Kaç yıl geçerli olacak?
- Meclis ne zaman açılacak 2023? TBMM yeni yasama dönemi ne zaman başlıyor?
- TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Tirana - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? BJK maçı canlı yayın bilgileri!
- Gelinim Mutfakta 3 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?
- LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Lise 2 tercihleri bitti mi?
- Sigaraya zam geldi mi son dakika 2023? 3 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- İl il fındık fiyatları 2023 | TMO 2023 fındık taban fiyatları netleşti mi, ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun...
- MSÜ sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı?
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte duyurulacak?
- AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu online mı, yüz yüze mi son dakika?
- İl dışı atama sonuç sorgulama ekranı | MEB 2023 yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
- Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? Masada 4 isim var! Genelkurmay Başkanı kimdir? İşte aday listesi...