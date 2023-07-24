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Lise nakilleri ne zaman açılacak 2023? Lise nakilleri nasıl yapılır, şartları neler? MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi başvuru ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2023
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Lise nakilleri ne zaman açılacak 2023? Lise nakilleri nasıl yapılır, şartları neler? MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi başvuru ekranı!

"Lise nakilleri ne zaman açılacak 2023?" sorusunun cevabı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, bugün ilan edilecek ve ardından nakil süreci başlamış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvimle 1. ve 2. nakil başvuru tarihlerini adaylara ilan etti. Peki, lise nakilleri ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

2023 Liselere Geçiş Sistemi tercih işlemlerinin geride kalması ile birlikte gözler nakil tarihlerine çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı, yayınladığı takvimle nakil başvuru tarihlerini adaylara ilan etti. Ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde 1. ve 2. nakil dönemlerinin ayrıntıları netlik kazanmış oldu. İşte, 2023 MEB LGS nakil takvimi...

NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü erişime açılacak. LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek.

Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

MEB ÖĞRENCİ NAKİL İŞLEMİ BAŞVURU EKRANI

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER...

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

LİSE NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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