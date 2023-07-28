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LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. tercih (ek tercih) ne zaman? MEB LGS Yerleştirmeye Esas 1. Nakil tercih tarihleri!

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Giriş Tarihi: 28.07.2023
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LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. tercih ek tercih ne zaman? MEB LGS Yerleştirmeye Esas 1. Nakil tercih tarihleri!

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil tercihinde bulunacak olan öğrenciler 1. nakil tercih işlemleri için verilen süre içerisinde tercihlerini yapıyor. Nakil yaptırmak isteyen öğrenciler ise hangi tarihler arasında tercih yapacaklarını araştırmaya başladı. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS nakil tarihleri...

LGS yerleştirme sonuçları 24 Temmuz tarihinde MEB tarafından ilan edildi. LGS tercih sonuçları sonrasında istediği alana yerleşemeyen öğrenciler MEB LGS Yerleştirmeye Esas 1. Nakil tercih tarihleri araştırmasına başladı. Peki, 2023 LGS 2. tercih ne zaman? İşte, LGS tercihleri hakkında merak edilenler...

LGS LİSE NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24-28 Temmuz tarihleri arasında 1. nakil tercihleri alınacak.

31 Temmuz'da 1. nakil tercih sonuçları açıklanacak.

LİSE 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında 2. nakil tercihleri alınacak.

7 Ağustos tarihinde 2. nakil sonuçları açıklanacak.

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KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin kayıtları, 26 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. Bu sürecin sona ermesiyle birlikte 1. yerleştirme dönemi başlayacak.

LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

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