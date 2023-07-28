KPSS ÖABT ne zaman yapılacak 2023? KPSS ÖABT sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı! ais.osym.gov.tr

KPSS ÖABT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI



ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;



"6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."