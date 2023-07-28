KPSS ÖABT ne zaman yapılacak 2023? KPSS ÖABT sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı! ais.osym.gov.tr
"KPSS ÖABT ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı için tarih araştırmaları yapıyor. Kamuda görev almak isteyen binlerce adayın katılım sağlayacağı KPSS ÖABT sınavı giriş yerleri açıklandı. Peki, 2023 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? İşte, cevabı...
2023 KPSS ÖABT sınav tarihi, sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. 2023 Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT sınavına binlerce aday katılım sağlayacak. Peki, KPSS ÖABT ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı son dakika? İşte, KPSS ÖABT sınav yerleri sorgulama ekranı!
KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte KPSS ÖABT tarihi belli oldu.
Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS ÖABT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;
"6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."
KPSS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN
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