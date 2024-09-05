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KYK yurtlarına ilk kayıt nasıl ve nereden yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 11:39
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KYK yurtlarına ilk kayıt nasıl ve nereden yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için GSB (KYK) yurt sonuçlarının açıklandığını ifade etti. Haberin duyurulmasıyla birlikte binlerce öğrenci kayıt işlemlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki KYK yurtlarına ilk kayıt nasıl ve nereden yapılır?

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