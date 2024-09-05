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KYK yurt yedek ne demek, yedekte kalan ne yapmalı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 11:51
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KYK yurt yedek ne demek, yedekte kalan ne yapmalı?

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından yedek sıraya alınan öğrenciler arama motorlarında ne yapmalı gerektiğini araştırıyor. 7 Eylül'de kayıt işlemlerinin son bulacağı GSB KYK yurtlarında yedek listeden giren öğrenciler süreci e-Devlet üzerinden takip edebilecekler. Ardından ise sıraya giren öğrenciler boş kontenjanlara yerleşebilecekler.

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