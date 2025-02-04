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KYK yurt fiyatları 2024-2025 | 2-4, 6-8 kişilik odalar ne kadar?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 11:22 Güncelleme: 05.09.2024 11:25
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KYK yurt fiyatları 2024-2025 | 2-4, 6-8 kişilik odalar ne kadar?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar oda tiplerini ve ücretlerini araştırmaya başladı. YKS tercih döneminin ardından üniversitelere yerleşen binlerce öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına başvuruda bulunmuştu. 2024-2025 dönemi için KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl en ucuz oda 345 TL iken en pahalısı ise 570 liraydı.

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