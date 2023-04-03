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KYK yurtları son dakika açılacak mı? 2023 GSB KYK yurtları ne zaman açılacak, Nisan ayında açılır mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023
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KYK yurtları son dakika açılacak mı? 2023 GSB KYK yurtları ne zaman açılacak, Nisan ayında açılır mı?

"KYK yurtları son dakika açılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar açıklamasıyla üniversitelerde yüz yüze eğitim başladı. Üniversitelerin açılmasıyla beraber gözler KYK yurtlarındaki son duruma çevrildi. Peki, KYK yurtları son dakika açılacak mı? 2023 GSB KYK yurtları ne zaman açılacak, Nisan ayında açılır mı?

"KYK yurtları son dakika açılacak mı? 2023 GSB KYK yurtları ne zaman açılacak, Nisan ayında açılır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte gözler yurtlardaki son duruma çevrildi. Bilindiği üzere Kahramanmaraş depremi dolasıyla depremzedelerin konaklaması için KYK yurtları açılmıştı. Peki, KYK yurtları son dakika açılacak mı? 2023 GSB KYK yurtları ne zaman açılacak, Nisan ayında açılır mı?

KYK YURTLARI AÇILACAK MI?

KYK yurtları henüz açılmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama geldikçe haberimizde yer alacaktır.

2023 KYK YURTLARI AÇILACAK MI?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada " 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere hali hazırdan uzaktan eğitimle birlikte devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilmesine," karar verildiğini açıkladı.

Henüz KYK yurtlarının açık olup olmayacağına ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtlarla ilgili olarak " KYK yurtlarımız çok işimizi görüyor. Çünkü yurtlarda bir güven var. Yemek her şey orada çıkıyor." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu

Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan üniversitelerde uzaktan eğitim süreciyle ilgili alınan yeni kararları duyurdu.

Buna göre 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan eğitimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek.

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