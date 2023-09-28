KPSS Ortaöğretim ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS lise 2024 başvuru ve sınav detayları...
2024 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman düzenleneceği, memur adayları tarafından merak ediliyor. Özellikle lise ve dengi okullardan mezun olan adaylar, kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefledikleri için KPSS Ortaöğretim sınavının tarihini araştırıyorlar. 2024 KPSS Ortaöğretim sınavının tarihi ve detaylarıyla ilgili son gelişmeler...
KPSS sınavları, kamu sektöründe çalışmayı hedefleyen adaylar için büyük öneme sahip olan sınavlardır. Ancak KPSS Ortaöğretim sınavı, genellikle lisans düzeyi sınavlarından farklı bir tarih ve takvim üzerinden düzenlenmektedir. KPSS Ortaöğretim sınavının tarihi, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenmektedir. İşte detayları...
ORTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim Sınavı 2 yılda bir organize edilmektedir. 2022 yılında son olarak KPSS ön lisans sınavı 2 Ekim'de, ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım'da düzenlendi.
Buna göre KPSS Ortaöğretim sınavı 2024 yılında organize edilecek. Ancak 2022 yılında düzenlenen sınava katılan adaylar puanlarıyla 2 yıl boyunca tercih yapabiliyor.
LİSE KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Lise ya da diğer bir ifade ile ortaöğretim KPSS başvuru takvimi, ÖSYM'nin yayımlayacağı takvim ile birlikte Ocak ayı itibariyle netlik kazanacak.
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