KPSS Ortaöğretim ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS lise 2024 başvuru ve sınav detayları...

KPSS sınavları, kamu sektöründe çalışmayı hedefleyen adaylar için büyük öneme sahip olan sınavlardır. Ancak KPSS Ortaöğretim sınavı, genellikle lisans düzeyi sınavlarından farklı bir tarih ve takvim üzerinden düzenlenmektedir. KPSS Ortaöğretim sınavının tarihi, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenmektedir. İşte detayları...