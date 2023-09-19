ALES/3 başvuruları başladı mı, ne zaman? ALES/3 2023 hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM sınav takvimi...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), lisansüstü eğitim düşünen adaylar için önemli bir basamak. ALES/3, bu yılın son sınavı olarak dikkat çekiyor. Her yıl üç kez düzenlenen ALES sınavlarının sonuncusu, genellikle kasım veya aralık aylarında yapılıyor. İşte ALES'e ilişkin tüm merak edilen detaylar...

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.