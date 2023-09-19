ALES/3 başvuruları başladı mı, ne zaman? ALES/3 2023 hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM sınav takvimi...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), lisansüstü eğitim düşünen adaylar için önemli bir basamak. ALES/3, bu yılın son sınavı olarak dikkat çekiyor. Her yıl üç kez düzenlenen ALES sınavlarının sonuncusu, genellikle kasım veya aralık aylarında yapılıyor. İşte ALES'e ilişkin tüm merak edilen detaylar...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), lisansüstü eğitim düşünen adaylar için önemli bir basamak. ALES/3, bu yılın son sınavı olarak dikkat çekiyor. Her yıl üç kez düzenlenen ALES sınavlarının sonuncusu, genellikle kasım veya aralık aylarında yapılıyor. İşte ALES'e ilişkin tüm merak edilen detaylar...
ALES/3 NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.
ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ
ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.
Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES puanı, sınavın yapıldığı yıl ve takip eden 5 yıl boyunca geçerlidir. Yani bir kişi 2023 yılında ALES'e girmişse, bu puanı 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında geçerli olacaktır.
SINAV SONUCU NASIL HESAPLANIR?
ALES puanı, adayın sınavda elde ettiği ham puan üzerinden hesaplanır. Sınavda doğru cevap verilen sorular için adaylara puan verilirken, yanlış cevaplar için puan düşürülmez. Ayrıca, sınavda yer alan her soru eşit değere sahiptir. ALES puanının hesaplanmasında kullanılan formül ise şu şekildedir: ALES Sayısal Puanı = (Doğru Cevap Sayısı / Toplam Soru Sayısı) x 100 şeklinde ifade edilir.
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