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KYK YURTLARI AÇILIŞ TARİHİ 2023-24 | GSB KYK yurtları ne zaman, ayın kaçında açılacak? Gözler GSB açıklamasında!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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KYK YURTLARI AÇILIŞ TARİHİ 2023-24 | GSB KYK yurtları ne zaman, ayın kaçında açılacak? Gözler GSB açıklamasında!

"KYK yurtları ne zaman açılıyor 2023?" sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. GSB KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde e-Devlet üzerinden tamamlanmıştı. KYK yurt sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler, KYK 2023 yurt açılış tarihlerini araştırıyor. İşte konunun detayları...

GSB KYK yurt başvuru sonuçları belli oldu. Öğrenciler ise şimdi yurtların hizmet verecekleri tarihi öğrenmek istiyor. "KYK yurtları ne zaman açılacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, KYK yurt açılış tarihi...

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtları açılış tarihi henüz açıklanmadı. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurtları açılış tarihinin de netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

KYK YURT ÜCRETLERİ 2023-2024

Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı KYK yurdu bulunuyor. Oda tipleri kalan kişi sayısı, yatak, çalışma masası vb. durumlara göre değişiyor. 2023-2024 KYK yurt ücretleri en düşük 345 liradan başlıyor. Aylık ücretler turt tipine göre 570 liraya kadar yükselebiliyor.

İşte, yurt tiplerine göre güncel ücretler;

TİP1
Ücret: 345 lira

Depozito: 855 lira

TİP2
Ücret:405 lira

Depozito: 1020 lira

TİP3
Ücret:405 lira

Depozito: 1020 lira

TİP4
Ücret: 480 lira

Depozito: 1100 lira

TİP5
Ücret:510 lira

Depozito: 1200 lira

TİP6
Ücret: 570 lira

Depozito: 1365 lira

Kıbrıs
Ücret: 750 lira

Depozito: 1620 lira

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