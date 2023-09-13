KYK YURTLARI AÇILIŞ TARİHİ 2023-24 | GSB KYK yurtları ne zaman, ayın kaçında açılacak? Gözler GSB açıklamasında!
"KYK yurtları ne zaman açılıyor 2023?" sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. GSB KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde e-Devlet üzerinden tamamlanmıştı. KYK yurt sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler, KYK 2023 yurt açılış tarihlerini araştırıyor. İşte konunun detayları...
GSB KYK yurt başvuru sonuçları belli oldu. Öğrenciler ise şimdi yurtların hizmet verecekleri tarihi öğrenmek istiyor. "KYK yurtları ne zaman açılacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, KYK yurt açılış tarihi...
KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
KYK yurtları açılış tarihi henüz açıklanmadı. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurtları açılış tarihinin de netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
KYK YURT ÜCRETLERİ 2023-2024
Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı KYK yurdu bulunuyor. Oda tipleri kalan kişi sayısı, yatak, çalışma masası vb. durumlara göre değişiyor. 2023-2024 KYK yurt ücretleri en düşük 345 liradan başlıyor. Aylık ücretler turt tipine göre 570 liraya kadar yükselebiliyor.
İşte, yurt tiplerine göre güncel ücretler;
TİP1
Ücret: 345 lira
Depozito: 855 lira
TİP2
Ücret:405 lira
Depozito: 1020 lira
TİP3
Ücret:405 lira
Depozito: 1020 lira
TİP4
Ücret: 480 lira
Depozito: 1100 lira
TİP5
Ücret:510 lira
Depozito: 1200 lira
TİP6
Ücret: 570 lira
Depozito: 1365 lira
Kıbrıs
Ücret: 750 lira
Depozito: 1620 lira
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- KYK YURTLARI AÇILIŞ TARİHİ 2023-24 | GSB KYK yurtları ne zaman, ayın kaçında açılacak? Gözler GSB açıklamasında!
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