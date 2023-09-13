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AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF güz dönemi kayıtları hangi tarihte başlayacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF güz dönemi kayıtları hangi tarihte başlayacak?

"AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim üniversite kayıtları geride kaldı. Şimdi ise ara sınıflardaki öğrenciler için kayıt yenileme takvimi bekleniyor. 2023-2024 eğitim yılı güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri için süreç merak konusu oldu. İşte sınav takvimi...

"AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF güz dönemi kayıtları hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim görecek olan adaylar, AÖF kayıt yenileme işleminin tarihlerini takip ediyor. AÖF resmi internet sitesinden yapılan duyurulara göre kayıt takvimi belli oldu. İşte sınav takvimi...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.

AÖF kayıt yenileme işlemleri; 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHLERİ

- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma

- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

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