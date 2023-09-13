AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF güz dönemi kayıtları hangi tarihte başlayacak?
"AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim üniversite kayıtları geride kaldı. Şimdi ise ara sınıflardaki öğrenciler için kayıt yenileme takvimi bekleniyor. 2023-2024 eğitim yılı güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri için süreç merak konusu oldu. İşte sınav takvimi...
"AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF güz dönemi kayıtları hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim görecek olan adaylar, AÖF kayıt yenileme işleminin tarihlerini takip ediyor. AÖF resmi internet sitesinden yapılan duyurulara göre kayıt takvimi belli oldu. İşte sınav takvimi...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.
AÖF kayıt yenileme işlemleri; 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHLERİ
- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma
- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF güz dönemi kayıtları hangi tarihte başlayacak?
- İSKİ SU ZAMMI SON DAKİKA! İstanbul'da suya ne kadar, yüzde kaç zam geldi? Ne zaman geçerli olacak 2023?
- KYK YURTLARI AÇILIŞ TARİHİ 2023-24 | GSB KYK yurtları ne zaman, ayın kaçında açılacak? Gözler GSB açıklamasında!
- ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verisi bugün saat kaçta açıklanacak 2023?
- Bu bitkiyi ilk defa duyacaksınız! Afyon'da yetişiyor çölyak ve kansere umut oluyor! Sadece 2 bardağıyla şekeri dizginliyor!
- KYK yedek yurt sırası ne demek, ne anlama geliyor? KYK yedek sırası kaça kadar gelir?
- En yüksek 1.115.349 TL'ye 3+1 daire! 2.000 TL ile TOKİ'ye başvurmak yeterli! %25 peşinat, 180 ay vade ile anahtar teslim!
- Kim Milyoner Olmak İster büyük ödül ne kadar oldu? ATV Kim Milyoner Olmak İster para ödülü arttı mı, kaç TL olacak?
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İOKBS 2023 yurt sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- Kolpaçino 4 vizyon tarihi 2023 | Sinemalara ne zaman gelecek? Yeni Kolpaçino filminin konusu nedir, kadrosunda kimler var?
- Ağrı kesicilere gerek kalmadı! 1 bardağı ALTIN değerinde! İlaç niyetine tüketin!