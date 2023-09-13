KYK yurt kayıtları ne zaman başlıyor 2023? KYK ilk kayıt ücreti ne kadar, nereye yatırılır? Yurt kaydı için gerekli belgeler 2023-2024!
KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala adaylar, "KYK yurt kayıtları ne zaman başlayacak 2023?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, KYK yurtları son kayıt tarihi ve yurt kayıtları için gerekli belgeler...
KYK sonuçlarının açıklanması sonrası, "KYK yurt kayıtlarını ne zaman yapacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala adaylar, kayıt için gerekli evrakları araştırıyor. İşte, 2023 KYK yurt kayıt tarihleri ne zaman başlayacak? sorsusunun cevabı ve gerekli olan belgeler listesi…
KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
KAYIT ÜCRETİ YATIRILDIKTAN SONRA NE YAPILMALI?
İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.
KYK YURT KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrencilerin yerleştiği KYK yurduna aşağıda yer almakta olan belgeler ile birlikte giderek yurt kayıt işlemini tamamlaması gerekmektedir.
YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.
İŞTE GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ;
-Öğrenci belgesi
-4 adet vesikalık fotoğraf
-Kimlik fotokopisi
-IBAN numarası (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)
-Kan grubu
-KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont
-Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)
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