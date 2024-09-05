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KYK yurt kayıt takvimi 2024-2025 | GSB KYK e-Devlet kayıtları nasıl yapılır? Sonuç öğrenme ekranı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 12:07 Güncelleme: 05.09.2024 12:09
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KYK yurt kayıt takvimi 2024-2025 | GSB KYK e-Devlet kayıtları nasıl yapılır? Sonuç öğrenme ekranı...

Yükseköğrenim eğitimi için farklı şehirlere giden binlerce öğrencinin beklediği haberi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu. 5 Eylül itibarıyla KYK yurt sonuçlarına e-Devlet üzerinden erişebilen adaylar için son kayıt tarihi 7 Eylül. İşte sürece dair merak edilen detaylar...

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