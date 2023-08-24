"KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ''KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?'' sorularını gündeme taşıdı. Kredi, burs ve yurt başvuru süreci için Kredi ve Yurtlar Kurumu son dakika duyurusu bekleniyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?