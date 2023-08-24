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KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2023
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KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?

"KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Burs/kredi ve yurt KYK başvuru tarihleri 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı için araştırılıyor. Üniversite yerleştirme sonuçları 19 Ağustos'ta ÖSYM tarafından erişime açıldı. Bu gelişme sonrası ise gözler yurt, kredi ve burs başvuruları için gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?

"KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ''KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?'' sorularını gündeme taşıdı. Kredi, burs ve yurt başvuru süreci için Kredi ve Yurtlar Kurumu son dakika duyurusu bekleniyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN AÇIKLAMA!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı Twitter-X üzerinden KYK yurtları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, YKS 2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız.''

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları merakla bekleniyor. E devlet üzerinden alınan başvurular sonrası sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar eğitim hayatlarında ikamet edecekleri yurtlara veya maddi desteğe kayıtlarını gerçekleştirmiş olur.

Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Başvuruların Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar netlik kazandığında haberimizde yer verilecektir.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK kredi ve burs başvuruları 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da yine Kasım ayı içinde alınması bekleniyor.

KYK yurt başvuruları ise 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.

Bu yıla ilişkin tarihler belli olduğunda tüm detaylarıyla haberimizde olacaktır.

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