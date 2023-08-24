"AÖL kayıt yenileme ne zaman 2023-2024? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler kayıt tarihi için gün sayıyor. 2023-2024 AÖL kayıtları yeni dönemde ne zaman başlayacağı Milli Eğitim Bakanlığı takvimiyle açıklanacak. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman 2023-2024? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu?