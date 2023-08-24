AÖL kayıt yenileme ne zaman 2023-2024? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu?
"AÖL kayıt yenileme ne zaman 2023-2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları 2023-2024 dönemi için ne zaman başlayacağı gündemdeki yerini aldı. AÖL kayıtlarının ne zaman olacağı, kayıt takvimi ve son kayıt tarihi konuşuluyor. 11 Eylül'de örgün eğitim başlaması planlanırken, gözler şimdi Açık Öğretim Lise kayıtlarına çevrildi. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman 2023-2024? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu?
"AÖL kayıt yenileme ne zaman 2023-2024? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler kayıt tarihi için gün sayıyor. 2023-2024 AÖL kayıtları yeni dönemde ne zaman başlayacağı Milli Eğitim Bakanlığı takvimiyle açıklanacak. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman 2023-2024? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu?
2023-2024 AÇIK LİSE AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi yeni dönem AÖL kayıt tarihleri ile ilgili henüz bir duyuru yayımlamadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 takvimi açıklandığında netlik kazanacak.
2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
AÖL KAYIT BELGELERİ
İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).
b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.
* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.
AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.
Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci;
T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır.
Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.
2023-2024 dönemi için ilk kayıt sınav katılım ücreti henüz belli olmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL kayıt yenileme ne zaman 2023-2024? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu?
- KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Miktarlar yenilendi, e Devlet'te başvurulabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım maaş...
- Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak 2023? Ağustos ayı MB faiz kararı yüzde kaç oldu, düştü mü?
- Emekli maaş zammında kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, emekliye 14.136 - memura 31.510 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...
- Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni bölüm tarihi...
- VATANDAŞLIK MAAŞI NE DEMEK? Vatandaşlık maaşı kaç TL olacak, ne zaman verilecek? Başvuru şartları...
- Wagner lideri Prigojin kimdir, öldü mü son dakika? Yevgeni Prigojin uçağı düşürüldü mü? Wagner grubu nedir?
- Maviye Sürgün 11. bölüm izle! Show TV Maviye Sürgün dizisi son bölüm tek parça kesintisiz izle!
- KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI! KYK yurt ücreti ne kadar? 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt ücretleri 2023-2024!
- AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023 || Aile Destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu? Güncel miktar...
- İbn-i Sina'dan astım hastalığına doğal çözüm! Ciğerlerinizi dinlendirecek! 2 tanesini karıştırıp...