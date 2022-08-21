DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 DGS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de! Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar sonuçlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 DGS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman? Tercih kılavuzu...