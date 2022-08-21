DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 DGS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman? Tercih kılavuzu...
DGS tercihleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS tercihleri için gözler ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sınav sonuçlarının 11 Ağustos’ta açıklanmasının ardından şimdi adaylar DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 DGS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman? Tercih kılavuzu...
DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 DGS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de! Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar sonuçlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 DGS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman? Tercih kılavuzu...
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercih tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı ve tercihler 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı.
Bu yıl ise DGS tercihleri hakkında ÖSYM duyuru yapmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
2022 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
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