KYK YURT ÜCRETLERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ 2023- 2024 | KYK başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Tiplerine göre KYK yurt ücretleri

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları merakla bekleniyor. E devlet üzerinden alınan başvurular sonrası sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar eğitim hayatlarında ikamet edecekleri yurtlara veya maddi desteğe kayıtlarını gerçekleştirmiş olur.

Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Başvuruların Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar netlik kazandığında haberimizde yer verilecektir.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK kredi ve burs başvuruları 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da yine Kasım ayı içinde alınması bekleniyor.

KYK yurt başvuruları ise 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.