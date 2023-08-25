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AÖL SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI 2023 | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? aolweb.meb.gov.tr

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2023
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AÖL SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI 2023 | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? aolweb.meb.gov.tr

Binlerce öğrencinin merakla beklediği Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları için heyecan dorukta. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte, öğrencilerin beklentileri daha da yükselmiş durumda. Özellikle tarih dersi sonuçlarına dair merak edilen bilgiler, "AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun sıkça dile getirilmesine neden oluyor. İşte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

"AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. AÖL online sınav sonuçları, sınavların üzerinden iki haftalık zaman geçmesi sebebiyle araştırılıyor. Sınav sonuçları AÖK Bilgi yönetimi sistemi üzerinden duyurulacak. Sınav sonuçlarına göre 2022-2023 eğitim öğretim yılında AÖL ders geçme notu alt sınırı 45 olacak. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı,ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavları 28 Temmuz 2023 tarihinde başladı ve 09 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi.

Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından adayların Açık Lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı.

3. Dönem Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

Sonuçlar genellikle 1-2 hafta içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının Ağustos ayının son günlerine kadar açıklanması bekleniyor.
Sınavlar tamamlandıktan sonra adaylar sorulara ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 5 (beş) gün içerisinde iletecek.

Konu ile ilgili MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, gerekir.

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