AÖL SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI 2023 | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? aolweb.meb.gov.tr
Binlerce öğrencinin merakla beklediği Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları için heyecan dorukta. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte, öğrencilerin beklentileri daha da yükselmiş durumda. Özellikle tarih dersi sonuçlarına dair merak edilen bilgiler, "AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun sıkça dile getirilmesine neden oluyor. İşte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!
"AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. AÖL online sınav sonuçları, sınavların üzerinden iki haftalık zaman geçmesi sebebiyle araştırılıyor. Sınav sonuçları AÖK Bilgi yönetimi sistemi üzerinden duyurulacak. Sınav sonuçlarına göre 2022-2023 eğitim öğretim yılında AÖL ders geçme notu alt sınırı 45 olacak. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı,ne zaman açıklanacak?
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavları 28 Temmuz 2023 tarihinde başladı ve 09 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi.
Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından adayların Açık Lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı.
3. Dönem Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.
Sonuçlar genellikle 1-2 hafta içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının Ağustos ayının son günlerine kadar açıklanması bekleniyor.
Sınavlar tamamlandıktan sonra adaylar sorulara ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 5 (beş) gün içerisinde iletecek.
Konu ile ilgili MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.
Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.
AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, gerekir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK YURT ÜCRETLERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ 2023- 2024 | KYK başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Tiplerine göre KYK yurt ücretleri
- SSK Bağkur ve EYT'lilere müjde az önce geldi! 24-25-26-27 Ağustos tarihinde hesabınızı kontrol edin! Tahsis numarasının son hanesi...
- AÖL SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI 2023 | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? aolweb.meb.gov.tr
- Hangisi "saçı çok uzun olmak" anlamına gelen bir deyimdir?
- UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SON DURUM | Türkiye 24 Ağustos 2023 ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor?
- EYT sistemi 2. Torba Yasa ile yenilendi! 2 madde reform niteliğinde! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro, kısmi emeklilik...
- Yastıkla buluşur buluşmaz şıppadanak uyuyun! Uykusuzluk çekenlere mucize reçete: 5 dakikada hazır!
- Dinamo Kiev-Beşiktaş MAÇ SONUCU | Dinamo Kiev BJK maçı kaç kaç bitti?
- SGK-SSK, Bağ-kur'lular emekliliğiniz yanabilir! Hizmet dökümünüzdeki 3 harf tehlikeye sokuyor! EYT'de gün prim yıl şartı...
- 3600 ek göstergeyle memura, emekliye piyango vuracak! 12.900 TL maaş alan 4C'liye 15.800 TL cepte! Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...
- Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri online mı yapılacak? MEB 2023-2024 mesleki çalışma programı
- FED faiz toplantısı ağustos ayında yapılacak mı, ne zaman? ABD Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?