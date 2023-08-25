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DGS başarı sıralamaları açıklandı mı 2023? ÖSYM DGS TABAN PUANLARI / DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ PDF! 4 yıllık üniversite puanları...

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Giriş Tarihi: 25.08.2023
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DGS başarı sıralamaları açıklandı mı 2023? ÖSYM DGS TABAN PUANLARI / DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ PDF! 4 yıllık üniversite puanları...

2023 DGS sonuçları adayların erişimine açıldı. Binlerce aday, uzun süren bekleyişin ardından elde ettikleri puanları öğrenmenin heyecanını yaşadı. DGS sonuçlarına göre belirlenen taban puanlar ve kontenjanlar, adayların gelecekteki eğitim tercihlerini şekillendirmelerine yardımcı olacak. Peki DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

11 Ağustos'ta 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklanmasıyla birlikte binlerce aday, alınan puanlarını öğrenmenin sevincini yaşadı. Şimdi ise adaylar, üniversite tercihleri için hazırlık yaparken, 4 yıllık üniversitelerin DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarına dair bilgi arayışındalar. İşte, DGS taban puanları ve başarı sıramaları hakkında detaylar...

2023 DGS TABAN PUANLARI, SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı. Adaylar sonuçlarına sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra ulaşabilecek.

2023 yılı DGS taban puanları ise henüz belli olmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak. Aşağıdaki bağlantıdan 2022 yılı üniversite ve bölümlerin taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

Geçtiğimiz yıl DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans 20 programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NEYE GÖRE YAPILACAK?

2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde DGS puanları büyük öneme sahip olacak. 2023 DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirmeler bilgisayarla yapılacaktır.

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NELER?

Önlisans mezuniyet alanlarına göre geçiş yapılacak lisans bölümleri bulunuyor. 2 yıllıktan 4 yıllık bölümlere geçiş yapılırken bölümlerin birbirine uygunluğu ve geçiş yapacak bölümler belirlenmiş şekilde bulunuyor.

DGS geçiş bölümlerini aşağıdaki link aracılığıyla inceleyebilirsiniz.

DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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