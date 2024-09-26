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Depremden etkilenen illerdeki özel okul öğrencilerine eğitim destek tutarı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 10:59
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Depremden etkilenen illerdeki özel okul öğrencilerine eğitim destek tutarı

Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen 4 il ile Gaziantep'in iki ilçesinde bulunan özel okullarda öğrenim gören öğrencilere verilecek eğitim destek tutarları açıklandı. Buna göre ilkokul 2,3,4. sınıf öğrencilerine 24 bin 640'ar lira, ortaokul kademesinde 6, 7, 8. sınıflar ile ortaoğretim kademesinde 10, 11, 12. sınıf öğrencilerine ise 28 bin 800'er lira destek verilecek.

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