KYK YURT SONUCU SORGULAMA E-DEVLET! GSB KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2023? Yurt ücretleri, asil ve yedek yurt hakkı kazananlar...
"KYK yurt sonuçları açıklandı mı?" sorusu binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Üniversiteyi yaşadıkları yerden farklı bir şehirde kazanan öğrenciler KYK yurt başvurularını tamamladı. GSB yurt başvuruları 2 Eylül 2023 tarihinde sona erirken, öğrenciler okulların açılmasına az bir süre kala konu hakkında açıklama bekliyor. İşte, KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı!
"KYK yurt sonuçları açıklandı mı son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler GSB'nin yapacağı açıklamaya çevrildi. İşte, KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet!
2023-2024 KYK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru işlemleri 2 Eylül'de sona erdi. Burs başvurularının değerlendirme işlemlerinin başlamasının üzerinden 3 gün geçti.
Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz e-Devlet üzerinden KYK yurt sonuçlarını erişime açmadı.
Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru işlemleri 24-28 Ağustos tarihleri arasında alınmış ve 7 Eylül'de sonuçlar açıklanmıştı.
KYK YURT SONUCU SORGULAMA EKRANI
KYK üniversite yurt başvuru sonuçları bilinenin aksine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından açıklanmayacak. Adaylar e-Devlet kapısı üzerinden TCKN ve şifreleri ile beraber sonuç sorgulama işlemi yapabilecek.
Sonuç ekranında adaylara yurt çıkması durumunda yurt adresi, şehir, öğrenci adı vb. bilgiler bulunurken ayrıca yurt kayıtları için tarih yer alacak. Adaylar yedek yurt çıkması durumunda ise sıra vb. bilgiler ekranda olacak. Adaylar telefon, bilgisayar, tablet vb. aletlerle KYK yurt sonuçlarını görüntüleyebilirler.
KYK SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA KAYITLAR BAŞLAYACAK
Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler belirlenen tarihlerde yurt kayıtları için hareket edecek. Beklenen takvim doğrultusunda kayıtlarını yapmayan adayların yerine yedek adayların başvuruları alınacak.
Kayıt işlemlerinde öğrenci belgesi, 4 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi, İBAN numarası, Kan Grubu, KYK yurt ücretinin yatırıldığına dair dekont vb. belgeler istenecek. Yurt kayıt evrakları yurtlara göre değiştiğinden en net bilgi yurt müdürlüklerinden alınabilir.
KİMLERDEN KYK YURT ÜCRETİ ALINMAYACAK?
GSB'den yapılan bilgilendirmeye göre yurt ücreti alınmayacak öğrenciler şöyle;
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
Devlet koruması altında olanlar,
Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.
2023-2024 KYK YURT FİYATLARI
2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:
TİP 1: 345 ₺
TİP 2: 405 ₺
TİP 3: 405 ₺
TİP 4: 480 ₺
TİP 5: 510 ₺
TİP 6: 570 ₺
KYK 1. TİP, 2. TİP, 3. TİP, 4. TİP, 5. TİP, 6. TİP YURT NEDİR?
Yurt tipleri, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi konularda değişiklik göstermektedir.
Daha fazla kişi sayısına sahip odaları bulunan yurtlar bu anlamda daha düşük ücretle fiyatlandırılıyor. Ancak yeni yapılan az kişili odalar ve tuvalet banyo barındıranlar 5. ve 6. tip yurtlarda görülüyor.
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- KYK YURT SONUCU SORGULAMA E-DEVLET! GSB KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2023? Yurt ücretleri, asil ve yedek yurt hakkı kazananlar...
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